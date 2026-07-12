Mezza Serie A su Favasuli! Il Napoli tenta l'affondo, ma la concorrenza fa alzare il prezzo. La viola guarda interessata...
L'ex giocatore della Fiorentina Costantino Favasuli è oggetto dei desideri di diverse squadre di Serie A. Napoli, Cagliari, Sassuolo, Torino e Fiorentina si sfidano per l'esterno del Catanzaro.
Prezzo e interesse del Napoli
Secondo Tuttosport la folta concorrenza sta facendo lievitare il prezzo verso l'alto, verso quota 10 milioni. In questo momento sembra essere il Napoli la squadra più vicina all'esterno classe 2004, grazie anche all'agente del calciatore Giuffredi, molto vicino alla squadra partenopea.
Viola in secondo piano
I viola, per il momento, si mantengono defilati, in attesa di decidere se provare o meno ad affondare il colpo. La Fiorentina guarda comunque interessata all'asta che si sta creando anche perché mantiene ancora il 50% della rivendita del calciatore.
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