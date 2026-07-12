Per Jimenez la Fiorentina ha battuto la concorrenza di uno dei migliori club al Mondo

Un lavoro sottotraccia diventato pubblico ormai solo quando Alex Jimenez si stava già sottoponendo alle visite mediche con la Fiorentina. Paratici ha regalato così il nuovo terzino destro a Grosso.

L'affare

Un affare in prestito, con il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e una serie infinita di condizioni per possibili obblighi e percentuali sulla futura rivendita (LEGGI QUI).

Interesse top

Come riporta La Repubblica, sul giocatore c'era l'interesse del Manchester City, che aveva seguito da vicino il ragazzo. Paratici, però, lo ha convinto a scegliere Firenze, dove sicuramente avrà più spazio e un ruolo centrale nel progetto viola.