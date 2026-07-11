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Per Alex Jimenez un affare complicatissimo con il Bournemouth. Tra percentuali sul riscatto e obblighi: i dettagli

Redazione /
Alex Jimenez
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Manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Alex Jimenez alla Fiorentina. Paratici ha preso in prestito con diritto di riscatto il terzino destro dal Bournemouth.

La formula 

Il riscatto è fissato a 20 milioni di euro, con la società inglese che si è riservata la percentuale sull'eventuale futura rivendita del 30%. L'accordo però non è completo così. 

Una novità 

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina però, può abbassare la percentuale sulla rivendita ben 20 punti percentuali. La Fiorentina potrà acquistare un ulteriore 10% del suo cartellino a 3 milioni, e un altro 10% spendendo nuovamente la stessa cifra: con 26 milioni totali, dunque, potrebbe riscattare il 90% del cartellino di Jimenez, lasciando così il 10% sulla futura rivendita al Bournemouth.

Possibile obbligo

L'acquisto di queste percentuali, inoltre, può diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni: se Jimenez dovesse totalizzare 30 presenze alla sua prima stagione a Firenze, i viola acquisterebbero il primo 10%, mentre se lo spagnolo dovesse raggiungere le 60 gare in viola (eventualmente alla sua seconda annata), la Fiorentina si assicurerebbe l'ulteriore 10%, arrivando così al 90% del cartellino.

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