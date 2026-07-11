Dall'esordio in rossonero fino ai problemi con Allegri e l'esperienza in Premier con Iraola. Ecco Jimenez, nuovo acquisto viola

Alex Jimenez è quindi virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina, col 2005 spagnolo che, arrivato in mattinata a Firenze, si trasferisce in viola dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Verosimilmente l'ex Milan è destinato a prendersi la fascia destra, destinata a rimanere sguarnita per le partenze di Dodo e Fortini. Ma andiamo a conoscere meglio il nuovo colpo (l'ennesimo a sorpresa) del prestigiatore Paratici ripercorrendo la sua carriera.

La giovane promessa rossonera

Classe 2005 e proveniente dalle giovanili del Real Madrid, in Italia si mette in mostra con la maglia del Milan nella stagione 2024-25, divenendo una delle poche note liete della terribile stagione rossonera targata Fonseca-Conceicao.

Un'annata difficile

Tutto cambia però con l'arrivo di Allegri sulla panchina del Milan: il rapporto tra i due non decolla e lo spagnolo gioca poco e nulla, tanto che divennero virali dei messaggi in cui il giocatore definiva il tecnico livornese “un allenatore di m***a”. Nonostante le scuse del calciatore, Jimenez venne ceduto nella sessione invernale del calciomercato al Bournemouth, approdando alla corte di quell'Andoni Iraola tanto accostato ai Viola. Anche in Premier però il classe 2005 non è riuscito ad esprimersi al meglio, diventando protagonista più per alcune frequentazioni fuori dal campo che per le sue prestazioni.

Una nuova opportunità

Ecco quindi l'opportunità viola per Jimenez, volenteroso di mettersi alle spalle le difficoltà dell'anno passato e desideroso di ritornare ai livelli della sua prima stagione in rossonero con la maglia della Fiorentina.