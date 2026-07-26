​​

header logo

Corriere Fiorentino: Paratici punta Mastantuono

Redazione /
Corriere Fiorentino
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Nelle pagine del Corriere Fiorentino spazio alla prestazione dei viola contro il QPR e, ovviamente, al mercato. I viola sono ancora molto attivi su più trattative a quasi un mese dalla fine della sessione. 

L'amichevole

Nel taglio alto della prima pagina il Corriere Fiorentino si concentra sulla sconfitta nell'amichevole contro il QPR: “Lezione d'inglese, viola sconfitti". A pagina 9 il quotidiano riprende il tema aggiungendo “Segnano Atta e Piccoli, ma Grosso lavora con una squadra incompleta”. 

Mercato 

Infine anche il mercato. Il Corriere Fiorentino, sempre a pagina 9, si sofferma sul grande sogno della Fiorentina per le corsie esterne: “Paratici punta Mastantuono”.

Notizie correlate
💬 Commenti