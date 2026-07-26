Corriere Fiorentino: Paratici punta Mastantuono
Nelle pagine del Corriere Fiorentino spazio alla prestazione dei viola contro il QPR e, ovviamente, al mercato. I viola sono ancora molto attivi su più trattative a quasi un mese dalla fine della sessione.
L'amichevole
Nel taglio alto della prima pagina il Corriere Fiorentino si concentra sulla sconfitta nell'amichevole contro il QPR: “Lezione d'inglese, viola sconfitti". A pagina 9 il quotidiano riprende il tema aggiungendo “Segnano Atta e Piccoli, ma Grosso lavora con una squadra incompleta”.
Mercato
Infine anche il mercato. Il Corriere Fiorentino, sempre a pagina 9, si sofferma sul grande sogno della Fiorentina per le corsie esterne: “Paratici punta Mastantuono”.
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