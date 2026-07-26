La Fiorentina sogna Mastantuono, ma la concorrenza è folta. A breve la decisione del Real Madrid

La Fiorentina deve ricostruire totalmente il reparto esterni. Fabio Paratici ha individuato quel giocatore che potrebbe fare al caso di Grosso per alzare il livello complessivo della squadra.

Una stagione difficile

Si tratta di Franco Mastantuono, fantasista 2007 argentino (con passaporto italiano) in forza al Real Madrid. I viola non sono gli unici sul talento albiceleste, che è pronto a partire dopo un anno non brillante in Spagna.

Concorrenza

Il Real infatti è sicuro di voler cedere in prestito Mastantuono, così da farlo maturare con più calma lontano dai riflettori del Bernabeu. La Fiorentina vorrebbe approfittarne, ma la concorrenza non manca. E' soprattutto il Fulham l'ostacolo da superare per portare l'argentino a Firenze. Secondo quanto riporta La Nazione, la decisione del Real Madrid e del giocatore arriverà a breve.