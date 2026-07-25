Romano: "La Fiorentina si è iscritta alla corsa per Mastantuono. La risposta del Real è stata..."

“La Fiorentina si è iscritta alla corsa per Franco Mastantuono”. A dirlo è l'insider di mercato, Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube.

La risposta del Real

Romano ha aggiunto: “La Fiorentina c’è, si è attivata e ha chiesto informazioni, ha parlato col Real, con il quale era entrato in contatto già per Valdepenas. La risposta è stata che ci sono almeno cinque o sei squadre, in Spagna, Francia e Inghilterra che già lo hanno chiesto”.

Solo in prestito, alla Endrick

E poi: “Il Real Madrid valuta solo una cessione in prestito per l'argentino, alla Endrick. Il club parlerà internamente e con il giocatore per definire qual è la strada migliore da percorrere. La Fiorentina ci sta lavorando ma c’è concorrenza”.