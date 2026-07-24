Il punto sul mercato: Joao Mario vicinissimo alla Fiorentina mentre Balbo saluta. Moreno e Sohm i prossimi ad uscire?

La Fiorentina è arrivata in Inghilterra, dove domani inizierà la tournée che la vedrà disputare le amichevoli contro QPR e Watford. Non c’è Luis Balbo: il venezuelano lascia la Fiorentina a titolo definitivo e passa allo Sturm Graz. Gli austriaci acquistano il terzino classe 2006 viola per 1 milione e mezzo di euro, la Fiorentina mantiene il 50% sulla futura rivendita. È ufficiale la cessione di Scuderi, che è passato in prestito alla Juve Stabia.

In entrata si avvicina Joao Mario

Il portoghese Joao Mario si avvicina a grandi passi a Firenze. Per il classe 2000 l’operazione prevede la formula del prestito con diritto di riscatto. In queste ore il calciatore è un’opzione sempre più calda per la Fiorentina, che sta operando una vera rivoluzione in rosa, in tutti i reparti o quasi.

Altri due giocatori prossimi a lasciare la Fiorentina

Niente Inghilterra anche per Moreno e Sohm. Il difensore argentino è seguito da vicino dal Wrexham ma ancora non si è convinto dell’opzione gallese, su di lui anche interessi dalla Spagna, Espanyol e Getafe, e dall’Italia, Lazio. Sohm non rientra nei piani viola e lascerà la Fiorentina, anche se è ancora da capire la sua prossima destinazione, dopo il prestito al Bologna degli ultimi mesi.

Due centrocampisti nel mirino della Lazio

La Lazio, oltre a Moreno, vorrebbe prelevare un centrocampista dalla Fiorentina: piacciono Marco Brescianini e Giovanni Fabbian e finora l’opzione valutata dai biancocelesti è quella del prestito. La dirigenza viola, tuttavia, ritiene i due giocatori cedibili solo a titolo definitivo.