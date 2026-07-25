Le voci non casuali su Mastantuono, l'idea Soulé e le pretese della Roma. Ma Paratici prima di affondare il colpo...

Le attenzioni di mercato per la Fiorentina sono concentrate sull’attacco, e in particolare sugli esterni offensivi anche se, scrive stamani il Corriere Fiorentino, prima di affondare il colpo su uno dei tanti obiettivi messi nel mirino Paratici vorrebbe chiudere qualche altra operazione in uscita. Sempre che non si aprano improvvisamente le porta per affari in prestito.

Mastantuono e Soulé

In questo senso non sarebbero casuali le voci su Mastantuono, che il Real Madrid cede solo con quella formula. Oltre alla stellina ex River resta viva l’idea Soulé (ma la Roma deve abbassare le pretese).

Koleosho e Volpato

E' invece sempre in fase di stallo la trattativa per Koleosho con il Burnley, mentre Volpato si è messo fuori da ogni gioco da solo con la bravata australiana che rischia di costargli carissima. La sensazione comunque, è che per i colpi in quella zona del campo servirà ancora pazienza.