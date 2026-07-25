Colpo di scena Barak: Salta il trasferimento a Cipro. Il giocatore torna a Firenze

Colpo di scena davvero nella vicenda Antonin Barak. Il suo trasferimento, già ufficializzato tra l'altro, all'Apoel Nicosia a Cipro è saltato.

Il club cipriota ha fatto sapere che “non procederà con la stipula di un accordo definitivo con il calciatore Antonin Barak. Nonostante l'accordo di principio raggiunto tra le due parti, a seguito di colloqui, abbiamo deciso di comune accordo che non chiudere il trasferimento sia la soluzione più vantaggiosa per entrambe le parti”.

Ringraziamenti

“Ringraziamo Antonin Barak per la professionalità e la collaborazione dimostrate durante i nostri contatti e gli auguriamo ogni successo e un buon proseguimento nella sua carriera professionale e personale”.

Ancora sul mercato

Questo è quello che è emerso pubblicamente. Dunque il giocatore ritorna a Firenze e ritorna anche sul mercato, in attesa di sistemazione in un'altra squadra.