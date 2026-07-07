Mazzarri chiama Barak: interesse dalla Grecia per l'esubero viola. C'è concorrenza anche da Cipro

Ritorno, sì, ma solo di passaggio: una frase che potrebbe riassumere una buona parte della rosa della Fiorentina ma che, in questo frangente, interessa Antonin Barak.

Chiamata da sud-est

TMW infatti riporta di sondaggi da parte dei greci dell'Iraklis Salonicco, allenati da Walter Mazzarri, e dai ciprioti dell'Apoel Nicosia. Niente offerte ufficiali, ma visto l'interesse condiviso è auspicabile che nei prossimi giorni possano partire le prime trattative.

L'accordo per non regalarlo

Il suo rinnovo di contratto aveva quasi aperto alla possibilità di una clamorosa permanenza, ma così non è stato: il ceco è considerato a tutti gli effetti un esubero, e l'accordo è stato solo propedeutico a non perderlo a zero.