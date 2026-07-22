UFFICIALE: Barak lascia la Fiorentina e si trasferisce a Cipro

Adesso è ufficiale: Antonin Barak lascia la Fiorentina e passa all'APOEL Nicosia. Il centrocampista ceco classe ‘94 saluta Firenze dopo l’esperienza dello scorso anno in prestito alla Sampdoria.

Il comunicato dei ciprioti

Conferma d'acquisto per Antonín Barák. L'APOEL annuncia l'acquisto dalla ACF Fiorentina del centrocampista Antonín Barák, che è atteso a Cipro per esami medici e per firmare il suo contratto. Antonín Barák è nato il 3 dicembre 1994 in Cechia, ha un'altezza di 1,90 metri e gioca come centrocampista. Ha giocato nelle prime divisioni della Cechia, dell'Italia e della Turchia, indossando la maglia di Příbram, Vlašim, Slavia Prague, Udinese, Lecce, Hellas Verona, Fiorentina, Kasımpasha e Sampdoria. Ha un'esperienza significativa a un alto livello, con molti anni di presenza e oltre 200 partite in Serie A, oltre a partecipazioni alle competizioni UEFA. Ha anche 44 partite con la squadra nazionale ceca. Benvenuto Antonín Barák nella famiglia APOLYTON e gli auguriamo ogni successo con la maglia blu e gialla.