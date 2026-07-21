La Fiorentina pronta a salutare un esubero storico. E i viola si liberano di un ingaggio che pesa
Antonin Barak
La Fiorentina è pronta a un'altra cessione. Vicino l'addio di Antonin Barak, calciatore ceco classe 1994 che ha un contratto con la società viola fino a giugno 2027.
La cessione
Il giocatore viola, secondo quanto riporta Sky Sport, andrà all'Apoel Nicosia, squadra cipriota. La cessione sarà a titolo definitivo.
Via un altro ingaggio
La Fiorentina si libera così di un contratto che pesava sul monte ingaggi. Barak percepiva dal club viola poco meno di un milione di euro, essendo da tempo fuori dal progetto sportivo.
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