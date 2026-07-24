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Barak all'Apoel Nicosia: arriva anche il comunicato della Fiorentina

Redazione /
Antonin Barak
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Dopo quattro anni in viola, con in mezzo due esperienze in prestito, Antonin Barak lascia definitivamente la Fiorentina. Il centrocampista ha firmato per l'Apoel, club cipriota di Nicosia, a titolo definitivo.

Barak firma per l'Apoel

Adesso è arrivata la conferma anche da parte del club gigliato, che ha emesso il comunicato ufficiale sulla cessione del ceco: ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak all' Apoel F.C..

La conferma della Fiorentina

Questo il video di presentazione ufficiale dell'Apoel:

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