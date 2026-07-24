Barak all'Apoel Nicosia: arriva anche il comunicato della Fiorentina
Dopo quattro anni in viola, con in mezzo due esperienze in prestito, Antonin Barak lascia definitivamente la Fiorentina. Il centrocampista ha firmato per l'Apoel, club cipriota di Nicosia, a titolo definitivo.
Barak firma per l'Apoel
Adesso è arrivata la conferma anche da parte del club gigliato, che ha emesso il comunicato ufficiale sulla cessione del ceco: ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak all' Apoel F.C..
La conferma della Fiorentina
Questo il video di presentazione ufficiale dell'Apoel:
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