Volpato è un caso, il Sassuolo gli dà fiducia. Palmieri: "Sembra tranquillo, lo aspettiamo in ritiro"

Cristian Volpato è stato, per qualche settimana, un obiettivo di mercato della Fiorentina. L'ala del Sassuolo era impegnata nei Mondiali con l'Australia, poi era pronto ad accelerare le pratiche per tornare in ritiro coi neroverdi… invece è risultato positivo alla cocaina.

Volpato diventa un caso

Ora la sua carriera è appesa alla risoluzione di questo caso; in ogni caso, Volpato rischia una seria squalifica. Ma il suo club si schiera dalla sua parte, come conferma il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri a SportMediaset.

Il Sassuolo sta col ragazzo

“C'è poco da commentare, abbiamo appreso tutto dalla stampa. Abbiamo sentito il ragazzo e ci è parso sereno e tranquillo, vediamo come evolve la cosa, ci sono gli organi competenti. Noi lo aspettiamo in ritiro e lo abbracceremo quando rientrerà”.