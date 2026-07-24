Sfuma un obiettivo della Fiorentina: fermato per eccesso di velocità, risulta positivo alla cocaina

Ha dell'incredibile quanto arriva dall'Australia: un esterno offensivo, obiettivo della Fiorentina, è stato fermato dalla polizia locale per eccesso di velocità… e non solo.

Quanta fretta, ma dove corri?

Si tratta di Cristian Volpato, in forze al Sassuolo e reduce dal Mondiale con l'Australia. Come riporta la ABC, quotidiano australiano, il classe 2003 è stato fermato attorno all'una di notte (ora locale) a Sydney, mentre viaggiava a 109 km/h in una zona con limite a 60 km/h. Sottoposto a un test antidroga, è risultato anche positivo alla cocaina.

E ora?

Adesso la situazione si complica: l'Associazione calcio australiana deve ancora commentare il fatto, ma i giocatori che risultano positivi a sostanze proibite senza valido motivo possono essere sospesi fino a 4 anni: tuttavia, la pena può essere ridotta fino a 3 mesi, se non ne viene fatto uso durante una competizione o se non si tratta di doping.

Ciò che è certo, è che le probabilità di vedere Volpato in maglia viola sono praticamente svanite in una notte.