Poesio: "A Grosso servono esterni, Koleosho e Volpato ottimi acquisti. Se spendi, dopo dovrai incassare..."

Ernesto Poesio, noto giornalista è Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi sulle ultime vicende di casa Fiorentina sul calciomercato. Di seguito le sue parole.

Su Koleosho e Volpato

“Grosso per il suo 4-3-3 ha bisogno di esterni già dal ritiro per poter cominciare a lavorare come si deve, quindi capisco che Paratici voglia premere sull'acceleratore per Koleosho, che secondo me sarà titolare, ed altri obiettivi. Anche Volpato secondo me sarebbe un ottimo acquisto”.

“Sarà un mercato a saldo zero”

Il giornalista ha poi così proseguito: “Sono dell'idea che sarà un mercato a saldo zero e che, di conseguenza, più spendi ora, più dovrai incassare dopo. Da Dodo, che è in scadenza, non potrai incassare molto, poi da altre piccole cessioni, come gli esuberi, potrai ricavare un piccolo gruzzoletto. A Paratici comunque serve tempo per risistemare tutto.”