Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara intreccia gli affari di mercato viola con la multa inflitta dalla Uefa:

"Calciomercato e filosofia. Sembrano parole così distanti e invece no. Sono almeno 15 giorni che Koleosho sta meditando sul suo futuro. Le voci dicono che la Fiorentina lo vorrebbe portare al Viola Park. E anche che lui ci stia pensando. Un po’ come Cartesio: Cogito ergo sum. Mah. E uno immagina il giovane attaccante italiano su qualche spiaggia vip che scruta l’orizzonte. Gli amici lo chiamano: hey, c’è la partita di beach soccer, vieni? Hey, andiamo a fare il bagno? Oh, c’è l’happy hour con gli shottini? Niente, lui continua a scrutare l’orizzonte. Penso quindi sono. A cosa penserà Cartesio Koleosho? Ai lavori per la tramvia? Al fatto che il Ponte al Pino è fuori uso fino all’autunno? Ma forse ci siamo, dai.

Nel frattempo al Viola Park è arrivata anche una multa da 6 milioni. Qualcuno deve aver ecceduto in divieti di sosta. Pioli? Pradè? Chissà. Niente di drammatico, il mercato si farà. Come dicono tutti: piena fiducia in Paratici. Ci mancherebbe".