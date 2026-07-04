Thorstvedt, ci sono cinque anni di Viola che ti aspettano. Sassuolo e Fiorentina si aiutano e c'è anche la spinta di Grosso

E' decisamente in canna il doppio colpo per la Fiorentina, con Paratici che da giovedì ha deciso di dare gas all'affare che porterà Kristian Thorstvedt a Firenze. Troppi i tasselli al loro posto per prevedere qualche anomalo arresto delle operazioni, scrive il Corriere Fiorentino. Il Sassuolo ha bisogno di liberarsi del norvegese, che ha rifiutato il rinnovo ed ha un solo anno di contratto.

Paratici accontenta Grosso

Non da sottovalutare anche la spinta di Fabio Grosso, che lo vuole a Firenze e il desiderio di riunirsi è reciproco: Thorstvedt ha già dato l'assenso e il suo contratto fino al 2031 è pronto. Resta solo da capire a quali cifre chiudere: il Sassuolo è sceso dai 20 milioni chiesti inizialmente, la Fiorentina potrebbe salire inserendo Sohm come contropartita e chiudere l'affare. L'aria tra i club è molto conciliante e la voglia è di chiudere una partita che soddisfi tutti.