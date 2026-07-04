Paratici va per la doppietta: Thorstvedt aspetta la Fiorentina dall'America e Sohm può tornare utile. Il Sassuolo ora vacilla

Non c'è (più) tempo per gli week end di relax perché ora il calciomercato è entrato nel vivo e quello della Fiorentina in particolare: non solo Luca Koleosho, le prossime ore sono buone per l'affondo decisivo anche per Kristian Thorstvedt, il pupillo di Fabio Grosso per il centrocampo. Il norvegese è uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane ma la sensazione è che ora si sia al punto di svolta.

La carta Sohm

Che sia con l'inserimento di Simon Sohm, che sia con una riduzione del gap tra la proposta e l'offerta ma siamo ai giorni e alle ore determinanti: dai 15 milioni iniziali, Paratici e Goretti hanno abbassato sui 10-12, con l'aggiunta appunto dello svizzero. Il Sassuolo si è preso qualche giorno per riflettere, scrive il Corriere dello Sport, ma la sensazione è che la posizione neroverde stia vacillando. Forte anche della spinta dello stesso Thorstvedt, ancora impegnato ai Mondiali ma ansioso di ricongiungersi a Firenze con Grosso.