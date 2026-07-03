Fiorentina su Thorstvedt, il Sassuolo si tutela: derby di mercato col Bologna per il sostituto
La Fiorentina sta lavorando per portare Kristian Thorstvedt alla corte di Fabio Grosso, allenatore che conosce benissimo vista l'esperienza al Sassuolo. I club sono in contatto per trovare un'intesa economica dopo l'ok del calciatore alla destinazione Firenze.
Thorstvedt-Fiorentina, parti al lavoro per chiudere
Intanto i neroverdi devono valutare la propria posizione. Chiedono 15 milioni di euro per il norvegese, mentre Paratici è al lavoro per cercare di abbassare la cifra. In caso di accordo servirà un sostituto, a cui il club sta immediatamente lavorando.
E il Sassuolo ha individuato il sostituto
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Sassuolo è piombato su Ognjen Ugresic, centrocampista classe ‘99 del Partizan Belgrado. C’è forte l'interesse del Bologna, ma i neroverdi affondano con decisione in un derby di mercato con i rossoblù: Palmieri è molto interessato al serbo.