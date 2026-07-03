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La Gazzetta dello Sport: Stretta viola per Thorstvedt

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul mercato della Fiorentina, sia in entrata che in uscita. 

Piccoli-Lazio

La pagina 26 si apre con il titolone: “Svolta Lazio, C'è Piccoli in pole” e poi il sottotitolo “Arriva il sì di Gattuso, ecco il nuovo centravanti”.

Thorstvedt-Fiorentina

Nella stessa pagina, in taglio basso, spazio al possibile acquisto viola di Kristian Thorstvedt: “Stretta viola, oggi l'incontro col Sassuolo”. 

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