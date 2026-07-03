Una giornata decisiva per Thorstvedt. Idea contropartita tecnica al Sassuolo?

Entra nel vivo una trattativa in casa Fiorentina: oggi è in programma il primo incontro con il Sassuolo per parlare di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista è oltreoceano con la Norvegia, ma ha già dato l'ok per il trasferimento in viola.

Oggi è il primo grande giorno per Thorstvedt

C'è l'intesa tra club e calciatore, ma manca l'accordo con i neroverdi. Si registra una certa distanza tra l'offerta viola e la richiesta del Sassuolo, la quale si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La Fiorentina studia un modo per alleggerirla.

E se nell'affare ci finisse… Sohm?

Spunta l'ipotesi contropartita tecnica. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il club viola offrirebbe Simon Sohm, di rientro dopo il prestito al Bologna. Da capire se ci sono le condizioni per uno scambio.