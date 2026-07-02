Domani il primo incontro per portare Thorstvedt alla Fiorentina. Ora la trattativa col Sassuolo

Entra nel vivo la trattativa per portare Kristian Thorstvedt alla Fiorentina. C’è intesa con il calciatore norvegese, che ha dato l’ok per il trasferimento alla corte di Grosso, il quale vuole allenarlo nuovamente dopo l’esperienza al Sassuolo.

Thorstvedt-Fiorentina: ora si entra nel vivo

Adesso il club viola deve trovare l’accordo con i neroverdi. Dopo i contatti positivi tra Paratici e l’entourage del norvegese (impegnato ai Mondiali), adesso arriverà l’incontro tra le società. Come riporta Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è pronta a sedersi al tavolo col Sassuolo: domani è previsto il primo incontro.

Previsto domani il primo contatto diretto

In agenda è stato dunque fissato il primo contatto diretto tra i club. I neroverdi attendono la prima offerta ufficiale: l’obiettivo comune è accorciare le distanze tra offerta e richiesta.