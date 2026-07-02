Thorstvedt vuole Firenze: Paratici alza il pressing. E nel giro di qualche giorno…

La Fiorentina vuole Thorstvedt, Thorstvedt vuole la Fiorentina. Le volontà corrispondono ed è già un enorme passo avanti, in una trattativa tutt'altro che semplice e veloce ma che può portare a un lieto fine. Prima di capire il futuro -ancora incerto- del centrocampista norvegese, interamente focalizzato sul Mondiale con la sua Nazionale, ci sono due certezze: Grosso lo ha chiesto e il giocatore ha dato l'ok alla destinazione.

Thorstvedt vuole Firenze. Eppure…

Il classe 1999 ha il contratto in scadenza con il Sassuolo tra dodici mesi, a giugno 2027. Ma si sa, una trattativa coi neroverdi non è mai banale e il prezzo di una cessione è complicato da ritoccare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club emiliano vorrebbe incassare sui 15 milioni di euro.

L'alta richiesta del Sassuolo

Al momento, chiaramente, manca l'accordo economico tra Fiorentina e Sassuolo. Il club viola tenterà di abbassare le richieste, per questo la trattativa ha tutte le caratteristiche per un prolungamento. Sarà tutto più chiaro tra qualche giorno, legandosi soprattutto agli sviluppi del Mondiale della Norvegia.