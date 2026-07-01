Thorstvedt: "Fiorentina? Vediamo cosa succede quando torno. Al momento sono concentrato sul Mondiale"

Nel dopo gara di Norvegia-Costa d'Avorio di Coppa del Mondo, in mixed zone ha parlato il centrocampista norvegese del Sassuolo Kristian Thorstvedt, intervenendo anche sul suo futuro e sull'interessamento della Fiorentina. Queste le sue parole riportate da Diretta.it.

Sulla Fiorentina

“Fiorentina? In questo momento penso soltanto al Mondiale. Quando tornerò vedremo cosa succederà. Sono ancora un giocatore del Sassuolo e la mia testa è concentrata esclusivamente sulla Coppa del Mondo”.

Su Firenze

“Se mi piace Firenze? Al momento preferisco non dire nulla”.