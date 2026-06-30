Corriere dello Sport-Stadio: Per Thorstvedt ballano cinque milioni

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio titola in prima pagina, con riferimento al nuovo acquisto della Fiorentina Viery, “Chiamiamolo Bobo. Viery arriva a Firenze: 5 anni di contratto per il brasiliano”. Nel sottotitolo “Visite a Roma, poi l'ingresso al Viola Park: il difensore si è imposto nel Gremio. Quindici milioni per Thorstvedt: il Sassuolo ne chiede 20. Ekkelenkamp resiste. Pressing per Belghali, terzino del Verona. Attesa su Koleosho. Piace Bakayoko”.

A pagina 25 “Pressing Thorstvedt. La Viola mette fretta al Sassuolo: ci sono oltre 5 milioni di distanza”. Sotto “Oggi Viery: visite mediche e poi la firma” e accanto “Richardson spera di trasferirsi al Nizza”.