La Fiorentina ha fretta per Koleosho: serve una risposta definitiva in pochi giorni. Per Thorstvedt invece...
La Nazione fa il punto sui due nomi più vicino alla Fiorentina in queste prime ore di mercato estivo 2026. In pole per il ruolo di esterno d'attacco c'è sempre Luca Koleosho.
La Fiorentina ha fretta
Per lui la società viola non è disposta ad aspettare ancora a lungo una sua risposta dopo aver trovato l'accordo con il Burnley. Per questo nel giro di pochi giorni la questione sarà chiusa, in un senso o nell’altro.
Per Thorstvedt serve calma
Situazione opposta in mediana, dove il promesso sposo è Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Per arrivare a lui servirà tempo e diplomazia per ammorbidire le richieste dei neroverdi, da sempre bottega cara per i viola ma non solo.
💬 Commenti