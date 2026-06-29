Brovarone: "Spendere così tanto per un giovane manda un messaggio chiaro. Koleosho? Non penso ci sia solo la Fiorentina"

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato, ha parlato dell'operazione che ha portato Viery alla Fiorentina e ha commentato anche su Koleosho. Queste le sue parole al Pentasport di Radio Bruno.

Su Viery

“Annunciare come prima operazione Viery può avere un significato molteplice: un investimento potente su un centrale così giovane dà la sensazione di avere un portafoglio gigantesco e un'autonomia totale; per altri aspetti, si vuole dare un segnale importante. Ma io andrei con molta cautela sul valore di questo calciatore: siamo tutti aggrappati alle competenze di Paratici, ma i difensori brasiliani si devono adattare a un calcio completamente differente qua in Italia. Mi auguro sia centrata come operazione, e mi auguro si stiano studiando operazioni che, una alla volta, costruiscano una vera entità di ‘squadra’: sotto questo aspetto, quest'investimento è molto indicativo”.

Sulle ultime di mercato

“Per rendimento, esperienza e complementarietà, Pongracic e Viery possono assolutamente giocare insieme, hanno una fisicità importante e il croato ha forte personalità, ma ha bisogno di una figura al suo fianco come Viery. Penso che Comuzzo e Ranieri saranno la coppia di riserva, soprattutto il primo, poi, dovrà dimostrare di meritarsi la maglia da titolare della Fiorentina. Koleosho? Se fa aspettare la Fiorentina avrà le sue motivazioni, come molto spesso accade ci saranno delle proposte per lui, magari più soddisfacenti economicamente. Non penso ci sia solo la Fiorentina interessata ed è normale che gli agenti stiano facendo il loro gioco: poi, sono d'accordo, se va troppo per le lunghe ci potrebbero essere risvolti negativi. Ma non penso sia un problema, la Fiorentina sarà preparata e avrà sicuramente alternative valide”.