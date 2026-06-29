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Viery in partenza per l'Italia! Il brasiliano certifica il suo arrivo a Firenze sui social FOTO

Claudio Tirinnanzi /
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Ancora poche ore e il brasiliano Viery sarà un giocatore della Fiorentina! E' lo stesso giocatore che certifica l'inizio del suo viaggio verso Firenze con una storia su Instagram

Arrivo a Firenze

Con qualche ora di ritardo il brasiliano arriverà dunque in Italia. La prima tappa sarà Roma, dove effettuerà le visite mediche di rito, poi si sposterà al Viola Park per conoscere la dirigenza e firmare il proprio contratto quinquennale.

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