Documenti scambiati, adesso è questione di tempo: ecco quando Viery arriverà a Firenze

Tuttomercatoweb svela le date dell'arrivo di Viery, che si appresta a diventare il primo acquisto ufficiale del mercato estivo della Fiorentina.

Ecco quando arriva

I documenti sono già stati cambiati, e adesso è solo questione di tempo. L'arrivo del centrale brasiliano è previsto per martedì mattina, quando atterrerà a Roma: le visite mediche arriveranno nel pomeriggio, assieme alla firma sul contratto, un quinquennale.