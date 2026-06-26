Il primo colpo di mercato della Fiorentina è Viery Fernandes Santos Lopez, semplicemente noto come Viery. Difensore brasiliano classe 2005 capace di giocare sia come centrale sia come terzino sinistro e, a detta degli esperti di calcio sudamericano, tra i migliori prospetti del continente.

Servirà anche un leader

Da capire quale ruolo avrà Viery nella Fiorentina di Grosso. L'investimento fa pensare che, pur progressivamente, l'ex Gremio assumerà un ruolo da titolare in difesa. L'impressione però è che non sarà l'unico rinforzo in un reparto quasi completamente da rifondare. Da troppi anni, infatti, manca un profilo importante, un leader non solo tecnico ma anche carismatico come lo furono Savic, Gonzalo Rodriguez e Milenkovic. Difficile affidare tale responsabilità a un classe 2005: vedremo se Paratici saprà sorprenderci in tal senso.