Viery non sarà l'unico rinforzo in difesa: la Fiorentina sfida l'Atalanta per un classe 2003 del Siviglia

Il Siviglia ha bisogno di vendere e sono già diversi i profili che potrebbero finire sul mercato. Oltre a Vargas e Adams, i media spagnoli sottolineano come anche il difensore Juanlu Sanchez sia stato inserito nella lista dei partenti.

Sondaggio esplorativo

Classe 2003, Sanchez ha catturato l'interesse di alcuni club di Serie A tra cui anche la Fiorentina. Secondo l'esperto di mercato Mattia Moretto, i viola hanno fatto un sondaggio esplorativo per capire le pretese economiche del Siviglia. Da registrare anche l'interesse dell'Atalanta sul calciatore che, dal canto suo, gradirebbe la possibilità di trasferirsi in un campionato diverso da quello spagnolo.