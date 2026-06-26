Bruciata la concorrenza della Juventus per Viery. I bianconeri erano disposti a cedere Arthur e una bella somma per il difensore

La notizia di Viery alla Fiorentina ha fatto presto il giro del Sudamerica, con il difensore che risulta essere il terzo brasiliano più costoso nella storia del calcio verdeoro nel suo ruolo.

Le cifre

La Fiorentina se lo è aggiudicato per 15 milioni + 2 di bonus dal Gremio, che in precedenza però aveva già ricevuto offerte per lui. Come riporta il giornalista brasiliano Jeremias Swernek la Fiorentina ha bruciato la concorrenza e l’offerta della Juventus per il classe 2005.

Scippato alla Juventus

Scrive il giornalista su X: “La Juventus voleva Viery e aveva offerto al Gremio 12 milioni di euro più il cartellino di Arthur. Ma per necessità finanziarie il club ha preferito accettare l’offerta viola da 15 milioni più 2 di bonus. Luis Castro la scorsa stagione dopo 2 allenamenti aveva confermato ai dirigenti che Viery aveva le qualità per rappresentare una cessione cospicua per il club.”