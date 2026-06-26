Il doppio colpo Lang-Bakayoko intriga, ma rimane complicato. E in difesa dopo Viery...
La Nazione fa il punto anche sull'interesse della Fiorentina per gli esterni d'attacco, oltre a Koleosho, che piace molto.
In attacco
In casa Fiorentina trova conferma l'idea di riformare a Firenze la coppia di esterni Lang-Bakayoko, già vista al PSV e in maniera molto redditizia. Un'idea affascinante ma che rimane complicata nel suo aspetto realizzativo.
E in difesa
Per la difesa, dopo il colpo Viery, Okoli del Leicester rappresenta un'occasione, con la Fiorentina disposta a offrire 5 milioni. Rimane vivo anche l'interesse per Alexsandro del Lille in caso di uscita di Pongracic. Per la fascia destra c'è ancora luce sulle piste Belghali e Barbieri.
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