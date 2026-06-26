L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Mi piace l'acquisto di Viery perché mi piace l'idea che il mercato cominci dalla difesa, reparto da rinforzare e rifondare. L'ho visto giocare un paio di volte anche come terzino sinistro, e la duttilità non guasta mai. Da diversi anni la Fiorentina non una figura di grande leadership e io mi auguro che i rapporti che Paratici ha in Brasile siano una garanzia per questa operazione. Da quello che mi raccontano, Viery è uno dei cinque migliori giovani brasiliani attualmente in circolazione”.

“Un acquisto così non è mai un rischio”

Poi ha aggiunto: “Con un ragazzo così giovane, già nel giro della Nazionale, non rischi mai di rimetterci. In Brasile ci sono alcune società molto ricche, non credo che - qualora Viery si rivelasse un flop - la Fiorentina avrebbe problemi a rivenderlo. Paratici, poi, ha dei rapporti straordinari in tutto il mondo e questa è la prima cosa di cui un tifoso viola dovrebbe andare orgoglioso”.

“Paratici ha avuto un bel budget”

Infine: “Quando Paratici parla di dare un profilo internazionale alla Fiorentina intende renderla credibile a titolo concorrenziale, quindi anche fare delle operazioni in cui riesci a bruciare la concorrenza di club importanti interessati allo stesso calciatore. In quest'opera di rifondazione questo è un fattore fondamentale ed evidentemente a Paratici è stata data una certa autonomia economica, altrimenti non si spiega un acquisto da 17 milioni dopo averni spesi così tanti nell'ultimo anno. A questo punto tocca a lui: Firenze ha un bisogno morboso di vedere di nuovo grandi giocatori e tornare a divertirsi".