La strategia di Paratici per affondare il colpo su Viery. Ecco quando il difensore sarà a Firenze

In queste ore è andato in scena lo scambio di documenti tra Fiorentina e Gremio per definire l'affare Viery. Il difensore classe 2005 sarà il primo acquisto della gestione Paratici e arriverà a Firenze all'inizio della prossima settimana.

Quando sarà a Firenze?

Il giovane brasiliano così sosterrà i test fisici e firmerà il contratto quinquennale che lo legherà fino al 2031 alla società viola. Per lui è stata bruciata un'ampia concorrenza.

La strategia di Paratici

Paratici ha accelerato per il profilo nelle ultime ore, scegliendo di trattare direttamente con il club bianco-nero-azzurro per aggirare la clausola da 50 milioni che era presente sul suo contratto. La necessità di liquidità del Gremio ha fatto sì che il tutto andasse in porto più rapidamente. Lo scrive tuttomercatoweb.com