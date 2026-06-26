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Per l'attacco della Fiorentina torna di moda un nome che Paratici conosce molto bene

Redazione /
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Potrebbe tornare di moda un nome già accostato alla Fiorentina per l'attacco viola. Come riporta Tuttosport, tra  tra i possibili obiettivi viola c'è anche Bryan Gil, attaccante esterno del Girona classe 2001. 

Paratici lo conosce

La Fiorentina lo aveva cercato a gennaio 2024, quando militava nel Tottenham. Paratici lo conosce bene proprio per l'esperienza comune agli Spurs e potrebbe convincerlo a vestire la maglia viola. 

L'ultima stagione

Nell'ultima stagione con la maglia del Girona ha collezionato 30 presenze ed ha una quotazione intorno agli 8-10 milioni.

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