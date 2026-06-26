Per l'attacco della Fiorentina torna di moda un nome che Paratici conosce molto bene
Potrebbe tornare di moda un nome già accostato alla Fiorentina per l'attacco viola. Come riporta Tuttosport, tra tra i possibili obiettivi viola c'è anche Bryan Gil, attaccante esterno del Girona classe 2001.
Paratici lo conosce
La Fiorentina lo aveva cercato a gennaio 2024, quando militava nel Tottenham. Paratici lo conosce bene proprio per l'esperienza comune agli Spurs e potrebbe convincerlo a vestire la maglia viola.
L'ultima stagione
Nell'ultima stagione con la maglia del Girona ha collezionato 30 presenze ed ha una quotazione intorno agli 8-10 milioni.
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