Vi ricordate di Bryan Gil? In estate lo spagnolo potrebbe davvero lasciare il Tottenham

Uno dei nomi accostati alla Fiorentina nello scorso mercato di gennaio fu quello di Bryan Gil, spagnolo classe 2011 passato dal Siviglia al Tottenham nel 2021. Il club sembrava disposto a cederlo, ma fu decisiva la volontà del giocatore che non volle lasciare Londra neanche di fronte ad altre offerte oltre quella viola.

Il Feyenoord ci riprova

In estate però il nome di Gil potrebbe tornare di moda nel mercato. Non quello della Fiorentina bensì del Feyenoord, che già lo scorso inverno aveva provato a ingaggiarlo e secondo TMW ci riproverà in estate. Nonostante dei numeri non proprio esaltanti, 42 presenze e nessun gol con il Tottenham, lo spagnolo gode di tanti estimatori in giro per l'Europa.