La Lazio rivoluziona l'attacco: nel mirino Dia e un ex attaccante della Fiorentina

In estate potrebbe essere rivoluzione in casa Fiorentina, a partire dall'allenatore ma anche per quanto riguarda alcuni giocatori. Scenario simile si prospetta per la Lazio, che si prepara a salutare dei pilastri della squadra come Luis Alberto e Felipe Anderson. In attacco, poi, cambieranno diverse cose: Castellanos potrebbe rimanere ma Lotito ha voglia di portare nella Capitale un nuovo attaccante.

Nel mirino un ex Fiorentina

L'identikit porta a un ex Fiorentina. Si tratta di Giovanni Simeone, che a Napoli è ormai finito in fondo alle gerarchie e vorrebbe trovare una piazza in cui potersi rilanciare. Secondo Il Tempo quello del Cholito è un profilo che piace molto alla Lazio, così come quello di Boulaye Dia, ormai in rotta con la Salernitana e in passato obiettivo di mercato anche della Fiorentina.