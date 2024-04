La Juventus è la prima finalista di Coppa Italia. A un'ottima Lazio non basta rimontare lo svantaggio, decide Milik

In attesa della Fiorentina che giocherà domani al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, stasera si è giocata la prima semifinale di ritorno, Lazio-Juventus.

La Juventus è in finale

Il 2-1 finale racconta di una squadra nettamente prevalsa sull'altra, la Lazio, ma ciò non è bastato e si vanifica nel doppio confronto. In virtù del vantaggio dell'andata, sono i bianconeri ad andare in finale di Coppa Italia.

Apre le marcature un indemoniato Castellanos, trascinatore dei biancocelesti, più intensi nel pressing e più rapidi nel costruire le proprie azioni. L'argentino fa doppietta in apertura di ripresa e pareggia momentaneamente i conti dell'andata. La Juve è disorientata e palesemente in difficoltà, ma una zampata di Milik su cross di Weah chiude i conti e scaccia gli incubi per i ragazzi di Allegri.

Domani l'altra finalista

Due anni dopo l'ultima volta, dunque, la Juventus torna in finale. Domani conosceremo l'altra finalista di Coppa Italia, la quale uscirà dalla sfida di Bergamo tra Atalanta e Fiorentina.