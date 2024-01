"Bryan Gil non è un esterno, in Italia avrebbe bisogno di tempo prima di adattarsi. E con uno come Italiano..."

Mario Gago, giornalista spagnolo di Onda Cero, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per esprimere il proprio parere su Bryan Gil, trequartista del Tottenham, seguito dalla Fiorentina:

“Poca continuità”

"Giocatore molto tecnico, nel Tottenham gioca più sulla fascia rispetto al centro. È capace di servire bene gli attaccanti. Non ha trovato stabilità in Inghilterra e nemmeno nei prestiti in Liga. Gli manca regolarità: nel corso dei prestiti, come a Valencia, se fosse rimasto più tempo avrebbe avuto maggiore crescita".

“Non si parla di un esterno”

Ancora: “Non è un esterno d'attaccco, gioca in un altro modo. In Italia avrebbe bisogno di tempo per adattarsi… e con Italiano il tempo di comprendere bene le sue complesse dinamiche di gioco”.