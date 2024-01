E adesso chiamatela pure Coppa Italia-no. Un trionfo che porta prima di tutto la firma dell'allenatore

Un trionfo, un tripudio, una gioia incommensurabile… tutto questo e tanto altro ancora ci ha lasciato la vittoria sul Bologna in Coppa Italia, un successo che è valso ancora una volta la semifinale. La lotteria dei rigori si è rivelata fortunata anche stavolta, consegnando emozioni indimenticabili a tutti i tifosi viola, presenti e non al Franchi.

Il condottiero, per molti lo chef, di questa impresa

Un successo targato Vincenzo Italiano, vero artefice di questo passaggio del turno che dà una spinta notevole al gennaio della Fiorentina ricco di appuntamenti. Adesso anche la Supercoppa - o meglio, arrivare in finale - sembra alla portata, per una rosa che, decimata dagli infortuni (ultimo anche quello di Beltran), sta resistendo con tutte le sue forze. Resistencia!

Mai nessuno come Commisso

Adesso, dopo tre semifinali di fila (e una finale di mezzo…), dovete chiamarla Coppa Italia(no). Vittorioso per ben due volte in stagione sul “Bologna dei Miracoli” di Thiago Motta (appena quattro sconfitte stagionali, due impresse proprio a Firenze). Ma questa è stata anche la vittoria del presidente Commisso, che in questa Coppa crede fortemente, forse come mai nessun'altro patron passato dalle parti di viale Manfredo Fanti. E' vero, l'hashtag #dovegiocheràlaFiorentina? fa discutere, ma il bis sugli emiliani è valso al tycoon americano una rivincita di non poco conto. Let's Go Violet (into the final, if possible)!