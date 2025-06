Da attaccante al giudizio sugli attaccanti accostati alla Fiorentina: a Radio Bruno Ciccio Graziani ha espresso la sua preferenza:

"Dzeko è un po’ in là con l’età, so che ha fatto bene in Turchia. Ciro ogni volta che va, poi ce lo rimpacchettano e rimandano indietro. Con la Lazio ha fatto tantissimi gol ma vanno fatti i conti con gli acciacchi, io andrei più su di lui. Speriamo che Gudmundsson abbia finito i problemi e possa giocare più da attaccante, l’anno scorso andava a prendere palla da Comuzzo, non so come fosse possibile sfruttarlo così.

Pioli sa modulare anche a partita in corso l’assetto, a me gli integralisti non piacciono. Bisogna vedere però che squadra gli mettono a disposizione ma so che è una garanzia".