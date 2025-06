Nell'eterna sfida tra il giovane in rampa di lancio e l'usato sicuro, la scelta della Fiorentina per l'attaccante da aggiungere all'attuale reparto offensivo sembra propendere decisamente per la seconda opzione. Su questa falsariga viaggiano infatti sia Dzeko che Immobile, bomber assoluti nello scorso decennio in Serie A ed oggi 74 anni in due. Entrambi ben conosciuti dalla dirigenza viola, vista la militanza in Serie A.

Entrambi hanno preso la strada della Turchia di recente, a conferma del loro status un po' usurato: tra i 15 gol dell'azzurro e i 14 del bosniaco, l'abitudine a insaccare il pallone non è venuta meno ma il tutto va contestualizzato in base al campionato e posta di fronte al rischio che il passaggio da on ad off, soprattutto a livello fisico, a quell'età sia sempre dietro l'angolo. E' vero anche che resta complicato pensare ad un altro investimento sui livelli di Kean per il reparto. Sempre che il numero 20 resti in maglia viola: prima di valutare l'impatto da vice di Kean o Immobile infatti, andrebbe fissata la posizione del titolare.