Quando Pin fece vedere a tutta Italia i segni del fallo di Casiraghi e si sfogò per la finale Uefa viziata contro la Juventus VIDEO

Che Celeste Pin ci tenesse e tanto ai colori viola e alla Fiorentina, lo ha dimostrato più e più volte nel corso della sua carriera da calciatore prima e da opinionista poi.

Il fallo di Casiraghi

Il giorno in cui tutto questo è venuto fuori a livelli massimi e si è mischiato con tanta rabbia è stato sicuramente quello dell'andata della finale di Coppa Uefa, giocata contro la Juventus e persa per 3-1 a Torino il 2 maggio 1990. In quell'occasione Pin subì un fallo nettissimo da parte di Casiraghi, nell'azione che portò i bianconeri avanti per 2-1.

Lo sfogo

Al termine della gara, nello spogliatoio il suo sfogo, ai microfoni della Rai: “C'è tanta di quell'amarezza dentro che se parlo, dico troppo” disse mostrando a tutta Italia i segni che gli aveva lasciato Casiraghi. Poi aggiunse: “Comunque al ritorno vinciamo noi 2-0 e meritatamente, che lo sappia tutta l'Italia sportiva”.

Purtroppo la sua premonizione non si avverò perché ad Avellino, campo neutro (per modo di dire) la gara finì 0-0 e la Juve si aggiudicò il trofeo, grazie al ‘furto’ perpretato ai danni dei viola all'andata.