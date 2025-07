Il motivo dell'assenza di Richardson: il centrocampista della Fiorentina corre in soccorso di una persona a lui cara

Amir Richardson in questi giorni non si trova al Viola Park. L'assenza del centrocampista della Fiorentina è dovuta ad alcuni problemi familiari, come potete vedere nella foto successiva:

Il marocchino in ospedale

Come illustrato dal giocatore in una story pubblicata su Instagram, in questo momento si trova in ospedale a dover seguire da vicino una persona a lui cara, alle prese con problemi di salute. “Prendetevi cura di chi amate”, ha scritto il classe 2002 nel post pubblicato.

Il rientro in campo

Ancora non è dato sapere la gravità della situazione, quando farà ritorno a Firenze per tornare a lavorare al Viola Park con la squadra e continuare a preparare la prossima stagione.