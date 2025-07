Un affare per le casse della Fiorentina, un salasso per quelle della Juventus

“Juventus, dalla Fiorentina più di 190 milioni di delusioni”. Questo quello che scrive oggi Gazzetta.it parlando delle ultime operazioni di mercato fatte con i viola dal club bianconero.

190 milioni

Nell'era Commisso sono stati quattro i giocatori che si sono trasferiti da Firenze a Torino, finendo per tradire le attese. Un affare per le casse viola, un salasso per quelle bianconere. 190 milioni di euro in totale, bonus inclusi.

Quattro giocatori

Nicolas Gonzalez è solo l'ultimo di una serie iniziata con Federico Bernardeschi, proseguita con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic e terminata proprio con lui, che sembra essere in procinto di andare in Arabia dopo solo un anno dal suo acquisto.