Dodô, un caso tutto da riscrivere. La Fiorentina fa il prezzo e annulla la concorrenza in Italia. La Juve potrebbe fare eccezione, ma...

Il terzino della Fiorentina Dodô è sembrato per mesi al passo d'addio con il club, non avendo trovato un accordo per il rinnovo del contratto. Eppure non è ancora detta: la scadenza è previsa per il 2027 e l'inizio della nuova stagione potrebbe convincere il brasiliano a rimanere, congelando momentaneamente la situazione per pensare al presente.

Intanto, la Fiorentina fissa il prezzo in caso di eventuale cessione: il club spara alto, dai 25 ai 30 milioni di euro. Una cifra che, al momento, mette fuori gioco tutte le concorrenti italiane che potrebbero puntarlo. Eccezion fatta per la Juve? Forse, ma non adesso: la valutazione potrebbe essere raggiungibile solo dopo le cessioni di Weah e di Alberto Costa. A riportarlo è il portale de La Gazzetta dello Sport.