Via vai al Viola Park. La Fiorentina chiude diverse operazioni in uscita, mantenendo però la proprietà del cartellino

La Fiorentina è particolarmente attiva sul mercato dei giovani, soprattutto in uscita. L'obiettivo dei viola è quello di trovare una sistemazione a quei giocatori della Primavera pronti a fare il salto fra i grandi, così da permettergli di proseguire il proprio percorso di crescita.

Prestiti in serie cadetta

In questo senso i viola stanno portando a compimento numerose trattative, ovviamente in prestito, in queste ore. L'ex capitano della Primavera, con già qualche minuto in prima squadra, Jonas Harder, è vicino a vestire la maglia del Padova, neo promossa in Serie B. Come lui nella serie cadetta dovrebbe approdare il fantasista Tommaso Rubino. Nell'ultima stagione 17 gol e 10 assist per lui, che andrà a rinforzare il reparto offensivo della Carrarese. È destinato a rimanere in Toscana, sempre alla Carrarese, anche Filippo Distefano. Il classe 2003 è reduce da una stagione sfortunata al Frosinone caratterizzata da un lunghissimo stop per infortunio.

Serie C

Il difensore Leonardo Baroncelli è vicino al trasferimento in Umbria per vestire la maglia rossoblù del Gubbio, che milita in Serie C. Sempre nella terza divisione è destinato a giocare un altro giovane difensore gigliato. Lorenzo Romani infatti è pronto per la sua nuova avventura al Lecco. Ufficiale la cessione, sempre a titolo temporaneo, del difensore Mirko Elia, pronto a giocare per il Forlì. Anche il classe 2004 Lorenzo Vigiani, già reduce da un'esperienza alla Pro Vercelli, è pronto a giocarsi le sue carte nella ex Lega pro, vestendo la maglia della Pianese.